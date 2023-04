Erstes Quartal brachte Credit Suisse massive Geldabflüsse

Die schwer angeschlagene Schweizer Credit Suisse (CS) hat am Montag erwartungsgemäß über massive Geldabflüsse im ersten Quartal berichtet. Die Gewinnzahlen wurden allerdings stark von den Maßnahmen zur Rettung der Großbank beeinflusst. Auch um Sonderfaktoren bereinigt resultierte aber erneut ein großer Verlust. Wegen der Schieflage der Bank hatten die Schweizer Behörden vor Monatsfrist die Übernahme der CS durch die Rivalin UBS verfügt.

Die Vermögensabflüsse in den ersten drei Monaten des Jahres beliefen sich auf 61,2 Milliarden Franken (62,5 Mrd. Euro), wie dem am Montag publizierten Quartalsbericht der Großbank zu entnehmen ist. Wie die CS weiter schreibt, hätten sich die Kundeneinlagen der Bank um 67 Mrd. Franken verringert. Zusammenzählen lassen sich die beiden Zahlen allerdings nicht, da es gewisse Überschneidungen gibt, wie eine Sprecherin der Bank gegenüber AWP erklärte.

Mit den Abflüssen im ersten Quartal sind auch die Kundenvermögen der Großbank weiter zurückgegangen. Per Ende März 2023 weist die Credit Suisse noch verwaltete Vermögen (Assets under Management AuM) in Höhe von 1,25 Billionen Franken aus, nach 1,29 Billionen per Ende 2022. Nach der Bekanntgabe des Zusammenschlusses hätten sich die Abflüsse auf einem "deutlich niedrigeren Niveau" stabilisiert, eine Trendumkehr sei jedoch bis 24. April nicht beobachtet worden.