Covid-19: Wieder Infizierte in Harder Sozialzentrum

Sieben Bewohner des SeneCura Haus am See wurden positiv auf Covid-19 getestet. Eine Person mit Vorerkrankungen verstarb dabei.

Bereits im April sind - VOL.AT berichtete - mehrere Covid-19-Fälle im Sozialzentrum in Hard aufgetreten - jetzt gibt es erneut mehrere aktive Fälle. Aktuell werden sechs an Covid-19 erkrankte Bewohner im Haus betreut und "es geht ihnen derzeit den Umständen entsprechend gut. Sie zeigen, wenn dann, nur milde Symptome", erklärt die Leiterin der SeneCura-Kommunikation, Katrin Gastgeb, gegenüber VOL.AT. Eine Person, die an Vorerkrankungen gelitten habe, ist aber an Covid-19 verstorben.