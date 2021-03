Covid-19: Kids von Karate Bregenz trainieren wieder

Dank der Lockerungsschritte dürfen endlich wieder Jugend-Sporttrainings stattfinden. VOL.AT war vor Ort beim ersten Training von Karate Bregenz.

Seit Montag dürfen Sporttrainings für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre wieder stattfinden. Auch die Jugend von Karate Bregenz darf wieder trainieren. Am Montagabend fand das erste Training in der Sporthalle des Sacré Coeur Riedenburg statt. VOL.AT war vor Ort. Sowohl Trainer und Obmann Stefan Mayr als auch die Jugendlichen sind froh, dass sie wieder gemeinsam Sport machen dürfen. "Wir machen jetzt seit gut einem Jahr Online-Training", erklärt Mayr. "Gerade bei den Kindern und Jugendlichen merken wir jetzt einfach, dass die Zeit reif ist wieder was zu machen." Sie hätten "keinen Bock mehr auf Online-Training", würden nicht mehr mitmachen und das sei schade.