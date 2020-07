Covid-19: Braucht es eine Maskenpflicht für Kunden?

Die Österreichische Ärztekammer fordert eine Wiedereinführung der Maskenpflicht.

In öffentlichen Verkehrsmitteln, Apotheken oder zum Beispiel in Ordinationen ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes Pflicht. In Handelsgeschäften hingegen müssen Kunden keine Maske tragen. Verschiedene Lebensmittelketten haben die Maskenpflicht für ihre Mitarbeiter - zum eigenen Schutz und dem der Kunden - allerdings wieder eingeführt.