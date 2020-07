Wilde Corona-Party in St. Tropez

Ohne Sicherheitsabstand und Bedenken feiern die Schönen und Reichen in St. Tropez ausgelassen – als gäbe es Corona nicht mehr. Droht jetzt ein neuer Virus-Hotspot?

Viel Schampus, keine Sorgen: Nachdem schon die Ballermann-Touristen auf Mallorca mit wilden Partys für Ärger gesorgt haben und die Lokale nun geschlossen worden sind, spielen sich auch in Saint-Tropez ähnlich schockierende Szenen ab.

Im Netz kursieren Aufnahmen von sorglos feiernden Partygästen in der Partyhochburg an der französischen Küste. Dicht aneinandergedrängt tanzen und trinken die Gäste dort. Sicherheitsabstand: Fehlanzeige. Die Partybesucher scheinen unter keinen Umständen aufs Feiern verzichten zu wollen und ignorieren dabei die Gefahr durch Corona und die nötigen Sicherheitsmaßnahmen – ein Anstieg der Infektionszahlen scheint also nur eine Frage der Zeit.

In Mallorca hat sich bereits gezeigt, wo so ein Verhalten auch hinführen kann: Die Lokale am Ballermann wurden geschlossen, weil sich die partywütigen Gäste nicht an die Regeln gehalten hatten. Ob dies jetzt auch in St. Tropez passieren wird, bleibt abzuwarten.

So oder so kann man nur hoffen, dass der Ort kein neuer Corona-Hotspot wird. Das wäre auch international problematisch, da Urlauber das Virus bei ihrer Rückkehr in ihre Heimat einschleppen könnten. Österreichische Gesundheitspolitiker warnen davor schon seit Wochen.