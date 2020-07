Vorarlberg: Maskenverweigerer in Bussen sollen bestraft werden

In den Bussen des Verkehrsverbunds Vorarlberg (VVV) sollen Maskenverweigerer - analog zur Vorgangsweise in den Zügen - künftig eine Geldstrafe bezahlen müssen

Entsprechende Abklärungen seien im Gang, informierte am Freitag Mobilitätslandesrat Johannes Rauch (Grüne). Weil die Trage-Bereitschaft abgenommen habe, werden auch "Sanktionsmöglichkeiten für Mobilbegleiter notwendig", so Rauch.

Aggressivität nimmt zu

1.824 Bushaltestellen

Der Erlös aus den Fahrkartenverkäufen lag 2019 bei rund 49,6 Mio. Euro (2018: 48,3 Mio.), das entsprach 37,7 Prozent des Finanzbedarfs für den öffentlichen Verkehr in Vorarlberg. Bund (23,4 Prozent), Land (20,3 Prozent) und Gemeinden (18,6 Prozent) steuerten den Rest der aufgewendeten rund 131 Millionen Euro bei. "Um den Klimaschutz zu stärken, lohnt es sich, in den öffentlichen Verkehr zu investieren", stellte Rauch fest. Die Steigerung der Umweltverträglichkeit der öffentlichen Verkehrsmittel strich Hillbrand hervor. Seit Anfang 2020 stehen in Vorarlberg vier Busse im Überland-Betrieb, diese hätten sich bestens bewährt. Im Herbst sollen noch einmal bis zu sechs E-Busse bestellt werden.

Über 20.000 Personen nutzen Fairtiq

In Sachen Digitalisierung verwies Hillbrand auf die Fairtiq-App des VVV, mit der der Ticketkauf mit einer einfachen Geste am Smartphone-Bildschirm erledigt ist. Das System merkt sich die per Bus und Bahn zurückgelegten Wege und optimiert den Fahrpreis für die Nutzer. Habe man 2019 noch 18.000 Nutzer registriert, so seien es jetzt schon weit über 20.000.