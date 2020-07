Beschwerden häufen sich – Masken-Moral in Öffis sinkt

In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt nach wie vor die Maskenpflicht. Im Zuge der allgemeinen Corona-Lockerungen wird diese allerdings immer öfter missachtet - auch in Vorarlberg.

Auch wenn die Zahl der neu mit dem Coronavirus infizierten Personen in Österreich wieder etwas gestiegen ist, wurden die Sicherheitsmaßnahmen in Österreich in den vergangenen Wochen weiter hinuntergefahren.