Erneute Maskenpflicht für Mitarbeiter bei Sutterlüty, Billa und Merkur

Bei Sutterlüty, Billa und Merkur gibt es seit kurzem eine erneute Maskenpflicht - bisher allerdings nur für Mitarbeiter. VOL.AT hat sich dazu umgehört.

Während SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner noch eine sofortige Wiedereinführung der Maskenpflicht in Supermärkten fordert, preschen mehrere Ketten bereits vor: Bei Billa und Merkur gibt es seit rund einer Woche ein Comeback der Maskenpflicht. Mitarbeiter der Konzerne mpssen wieder einen Mund-Nasen-Schutz tragen - insofern sie im Feinkostbereich tätig sind. Auch ein verpflichtendes Maskentragen für Kunden wäre bald wieder möglich. Am Freitag zog auch Sutterlüty nach.

Sutterlüty führt Maskenpflicht wieder ein

Sutterlüty gab am Freitag via Aussendung bekannt, dass auch in ihren Märkten die Maskenpflicht für Mitarbeiter in den Bedienungsbereichen wieder eingeführt wird. "Wir möchten kein Risiko eingehen und haben uns daher für diese Maßnahme entschieden", so der Eigentümer Jürgen Sutterlüty. Man würde die Zahlen genau beobachten und wenn nötig schnell reagieren. "Wir möchten alle im Ländle darum bitten, wachsam zu sein - nur gemeinsam können wir die Ansteckungszahlen niedrig halten."