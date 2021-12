CoV-Kontrollen: So viele Anzeigen gab es in Vorarlberg

Seit dem Inkrafttreten des Lockdowns – zunächst nur für Ungeimpfte, seit letzter Woche für alle – haben Bezirkshauptmannschaften und Polizei in Vorarlberg ihre Kontrollen der Covid-19-Bestimmungen schrittweise intensiviert.

Dabei zeigt sich, dass die geltenden Regelungen und Maßnahmen in hohem Maße befolgt werden. Bisher mussten nur sehr wenige Verstöße geahndet werden. Landesrat Christian Gantner dankt der Bevölkerung für das disziplinierte Verhalten und appelliert, dieses auch weiterhin beizubehalten. "Das ist unumgänglich, um die Infektionszahlen deutlich zu senken und den Lockdown wie vorgesehen wieder beenden zu können", so Gantner.

3G am Arbeitsplatz, Maskenpflicht und Einhaltung der 2G-Regel

Der Schwerpunkt der Kontrolltätigkeit galt zunächst der Einhaltung der 2G-Nachweispflicht im Handel, in Freizeit- und Kultureinrichtungen, in nicht öffentlichen Sportstätten, in der Gastronomie und in Beherbergungsbetrieben sowie bei Zusammenkünften und auf Adventsmärkten. Darüber hinaus wurden die Einhaltung der Maskenpflicht, zuletzt vermehrt auch die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz und die Einhaltung der Ausgangsbeschränkung für Personen ohne 2G-Nachweis kontrolliert.