Dornbirn: Auf Lockdown-Kontrolle mit der Polizei

Die Polizei führt im Lockdown Kontrollen durch. VOL.AT hat zwei Polizisten in Dornbirn bei ihrer Streife begleitet.

Fußstreife in der Innenstadt



VOL.AT durfte zwei Polizisten der Polizeiinspektion Dornbirn (PI Dornbirn) begleiten. Von der Inspektion aus führte die Runde die beiden Beamten vom Bahnhof über den Marktplatz wieder retour. Auch ein Abstecher in den Stadtmarkt in Dornbirn durfte nicht fehlen. Drei Frauen - Mutter und Tochter und eine Bekannte - standen beisammen. Sie wurden darauf hingewiesen, dass bei Abstandunterschreitung eine Maske zu tragen ist. Ein junger Mann wurde kontrolliert und musste angeben, wohin er unterwegs war - in seinem Fall zum Covid-Test in der Innenstadt.