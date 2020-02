Coronavirus: ORF mit unfreiwillig lustigem Beitrag

"Derzeit darf auch niemand hinein oder heraus, soweit wir das beobachten können." Ein Satz, den man aufgrund des Coronavirus wohl des Öfteren hört. Diesmal kam er aber im unpassendsten Zeitpunkt.

Szene sorgt für Lacher

Erstmals wurden zwei Corona-Fälle in Österreich gemeldet. Ein Pärchen aus Italien musste in Innsbruck in Quarantäne. Deswegen wurde der Arbeitsplatz der infizierten Frau - ein Hotel - aus Sicherheitsgründen gesperrt.