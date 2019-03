"Mach's gut Spatzi" - So witzig verabschiedet sich Neureuther von Pariasek

Nach der letzten Zieldurchfahrt seiner Karriere gab es für Felix Neureuther Champagner, Umarmungen und lauten Applaus. Von ORF-Moderator Rainer "Spatzi" Pariasek verabschiedete er sich gewohnt witzig.

“Wollte das seriös zu Ende bringen”

Viktoria Rebensburg, sein Servicemann und Kollegen aus anderen Ländern empfingen den bald 35-Jährigen am Sonntag nach seiner Fahrt zu Rang sieben beim Slalom in Soldeu, dem besten Resultat seiner so schwierigen und letzten Saison. Neureuther bedankte sich für die Ovationen der Zuschauer in Andorra, trank einen großen Schluck und schob sich zum letzten Mal aus dem Zielbereich.