Corona-Tests beschäftigen Verwaltung und Gerichte

Der Corona-Teststraßenbetrieb beschäftigt in Vorarlberg weiter Verwaltung, Gerichte und Politik.

Rotes Kreuz zieht sich zurück

Am Donnerstag endete die Bewerbungsfrist. Laut Angaben des Landes bewarb sich ein Anbieter. Das Rote Kreuz hatte bereits im Vorfeld angekündigt, sich nicht zu bewerben, auch das AMZ soll nicht mehr interessiert sein. Das Land will das eingelangte Angebot nun prüfen, eine Vergabe wird voraussichtlich Mitte Juli erfolgen, mit einem Arbeitsbeginn sei ab Mitte September zu rechnen.

"Lose Vereinbarung"

Unterdessen zieht sich der Rechtsstreit, ob die Direktvergabe rechtens war oder nicht. In der Verhandlung am LVwG soll der Rechtsvertreter des Landes am Dienstag auf die Frage nach den Verträgen erklärt haben, es gebe eine "lose Vereinbarung zwischen dem Land und dem Roten Kreuz". Auch eine Rechnungskontrolle gibt es laut AMZ-Rechtsvertretern nicht. Dabei soll das Rote Kreuz allein im Dezember 2020 mehr als 700.000 Euro für die Massentestungen Anfang Dezember 2020 verrechnet haben, so die wirtschaftspresseagentur.com.