Teststationen: Vergabe an RK hat juristisches Nachspiel

Der private Testanbieter AMZ wollte mit dem Land Vorarlberg bei den Gratistests zu gleichen Konditionen wie das Rote Kreuz kooperieren - jetzt wird die ganze Direktvergabe der Teststationen an das Rote Kreuz die Gerichte beschäftigen.

Die ab 8. bzw. 10. Februar 2021 geltenden Vorgaben für das Vorweisen eines negativen Antigen-Tests etwa bei Friseurbesuchen oder von Grenzpendlern haben die Nachfrage nach kostenlosen Corona-Tests auch in Vorarlberg explodieren lassen. Wie das Land Vorarlberg mitteilte, seien deshalb sowohl personelle Aufstockungen für mehr Testkapazitäten als auch eine Erhöhung der Anzahl der gegenwärtig sieben Teststationen geplant. Die Umsetzung werde zeitnah erfolgen. Ob diese Aufstockungen der vom Roten Kreuz betriebenen Teststationen die Nachfrage dennoch überhaupt decken werden können, ist noch offen.

Privater Anbieter kommt nicht zum Zug

Das Land Vorarlberg hateine zusätzliche Zusammenarbeit mit dem privaten Testanbieter AMZ in Röthis offenbar abgelehnt. Wie AMZ-Sprecher und Anwalt Linus Mähr gegenüber der Wirtschaftspresseagentur.com erklärte, habe Landesrätin Martina Rüscher gestern Mittwoch einer Kooperation oder Einbindung in die Teststrukturen eine Absage erteilt. "Die Absage erfolgte ohne konkrete Angabe von Gründen", so Mähr.