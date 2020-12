Privater Anbieter eröffnet Corona-Teststraße in Röthis

Die Covid-19-Teststation von AMZ in Röthis ist seit wenigen Tagen in Betrieb.

Der private Arbeitsmedizin-Anbieter AMZ hat eine Covid-19-Teststation mit eigenem Labor im Industriegebiet von Röthis in Betrieb genommen - angeboten werden PCR- und Antigen-Tests an sieben Tagen pro Woche.

Von Günther Bitschnau (wpa)

In die Branche der privaten Anbieter von PCR- und Antigentests auf SARS-CoV-2 beziehungsweise Covid-19 in Vorarlberg kommt Bewegung und auch mehr Wettbewerb. Denn das Arbeitsmedizin-Unternehmen AMZ Arbeitsmedizinisches Zentrum für Industrie, Handel & Gewerbe GmbH aus Fischamend (NÖ) hat vor wenigen Tagen eine Teststation samt eigenem Labor im Industriegebiet in Röthis (Industriezone 6) in Betrieb genommen. Das Unternehmen betreibt seit einiger Zeit schon zwei ähnliche Teststationen im Großraum Wien. Röthis ist Test-Standort Nummer drei und für jede Person ohne Angaben von Gründen und ohne ärztliche beziehungsweise behördliche Zuweisung nutzbar.

Thomas Eggenburg, AMZ-Projektkoordinator für die neue Covid-19-Teststation in Röthis, erklärte im wpa-Gespräch, dass man einen wesentlichen Beitrag für noch mehr rasch und unkompliziert durchführbare PCR- und Antigentests für die Allgemeinheit leisten wolle. Die Teststation sei täglich von 07.00 bis 19.00 Uhr geöffnet, also die ganze Woche und auch an Sonn- und Feiertagen. Insgesamt rund 20 speziell geschulte Mitarbeiter und medizinisch-technisches Personal arbeiten für AMZ am Standort Röthis. Sie nehmen die Proben ab und werten die Ergebnisse im Labor vor Ort gleich aus.

PCR-Testergebnis binnen zwölf Stunden

"Dadurch ist es möglich, dass wir die Ergebnisse von PCR-Tests innerhalb von höchstens zwölf Stunden liefern können, auch am Wochenende und an Feiertagen", so Eggenburg. Bei Antigentests liege das Ergebnis binnen 15 Minuten vor. Die gesamte Abwicklung erfolge bis auf die Testung kontaktlos im Drive-In. Eine Terminvereinbarung brauche es nicht, jedoch muss zuvor ein Online-Formular ausgefüllt werden. Im Fall eines positiven Tests werden die Gesundheitsbehörden informiert. Die Kosten für den PCR-Test liegen bei 120 Euro, inklusive ärztlichem Befund in deutscher und englischer Sprache. Ein Antigen-Test kostet 45 Euro.

Bald bis zu 500 PCR-Tests pro Tag

Den Standort Röthis habe man gewählt, da er gerade für Firmenkunden in Vorarlberg sehr gut erreichbar sei. Denn AMZ arbeite seit Jahren eng insbesondere mit infrastrukturrelevanten Firmen zusammen. "Dabei haben wir die Erfahrung gesammelt, was Unternehmen jetzt wirklich brauchen: Schnell und unbürokratisch zugängliche Testmöglichkeiten für die Mitarbeiter, die rasch ein Ergebnis liefern." Derzeit seien in Röthis bis zu 100 Tests pro Tag möglich, bald sollen es 300 sein. Ab Weihnachten will Eggenburg die Testkapazitäten auf 500 PCR-Tests pro Tag hinaufschrauben. "Der Flaschenhals sind die in ganz Europa vergriffenen Reagenzien und sogar die Pipettenspitzen."

PCR-Gurgeltests für Tourismusunternehmen

Gleichzeitig will AMZ für Vorarlberger Unternehmen aus der Tourismusbranche in Bälde auch einfach anzuwendende PCR-Gurgeltests anbieten, die eine rasche Auswertung von vielen Testungen erlauben. Die Kosten würden bei 20 Euro pro Test und Person liegen. "Damit können etwa Hotels ihren Gästen versichern, dass die Belegschaft regelmäßig mittels PCR-Test getestet wird und man sich sicher fühlen kann."

350 Anmeldungen innerhalb von zwei Stunden

Obwohl AMZ insbesondere auf die Betreuung von Unternehmen ausgerichtet ist, sei die Teststation in Röthis auch ohne jede Einschränkung von Privatpersonen nutzbar, betont Eggenburg. Gerade die PCR-Tests seien für Behörden oder die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage ein Muss, wenn man beispielsweise ins Ausland reisen möchte. Dass das Angebot von Privatpersonen mit Sicherheit angenommen werde, würden die Anmeldungen nach der ersten Online-Schaltung des Anmeldeformulars für Röthis zeigen: "Da hatten wir binnen zwei Stunden gleich 350 Buchungen", so Eggenburg.