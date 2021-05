Vorarlberg: Teststraßen-Betrieb neu ausgeschrieben

Die Vorarlberger Landesregierung hat den Teststraßen-Betrieb für die Durchführung von Coronatests neu ausgeschrieben.

Das Land Vorarlberg hat den Betrieb von Teststraßen für die Durchführung von Coronatests neu ausgeschrieben. Die ursprüngliche Ausschreibung war vom Landesverwaltungsgericht für nichtig erklärt worden, weil sie nach Auffassung des Gerichts Vorgaben enthielt, die dem Bundesvergabegesetz widersprachen. Im Wesentlichen geht es in der Ausschreibung darum, den organisatorischen und medizinischen Betrieb von Teststraßen zur breitflächigen COVID-19-Testung der Bevölkerung an mehreren Standorten in Vorarlberg zu gewährleisten.

Angebote können bis zum 24. Juni eingebracht werden, teilte das Land mit. Aktuell werden die Teststraßen in Vorarlberg vom Roten Kreuz betrieben.