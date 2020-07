Corona-Tendenz in Vorarlberg stark steigend

Innerhalb von 24 Stunden sind vier weitere Coronafälle in Vorarlberg diagnostiziert worden. Fünf waren es am Tag davor. Bald werden insgesamt mehr als 1.000 Vorarlberger positiv auf Corona getestet worden sein.

Die Coronazahlen in Vorarlberg steigen und steigen. Inzwischen sind 36 Personen aktiv erkrankt. Allein in den letzten 10 Tagen sind gleich 30 Neuinfektionen dazu gekommen.

Die Corona-Positiven in Vorarlberg der letzten Tage:

Aufteilung nach Bundesländern am Mittwoch:

Neuinfektionen in Fußach, Ludesch, Dornbirn und Feldkirch

In Vorarlberg sind laut aktuellen Informationen des Landes also innerhalb von 24 Stunden vier weitere Coronafälle diagnostiziert worden. Mit Fußach und Ludesch gibt es jetzt zwei weitere Gemeinden, in denen es wieder Erkrankte gibt. In Dornbirn ist die Zahl der Corona-Erkrankten von 2 auf 3 angewachsen. Ebenfalls einen zusätzlichen Coronafall gibt es in Feldkirch (plus 1 auf 2).