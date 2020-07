Drei neue CoV-Fälle in Vorarlberg

Wie das Land am Montagnachmittag bekannt gab, kamen seit Sonntag drei CoV-Neuinfektionen in Vorarlberg hinzu. Damit steigt die Zahl der aktiv Erkankten auf 29 an.

Von den drei neuen Fällen können zwei mit früheren Fällen in Verbindung gebracht werden. Ein gänzlich neuer Fall ist in Klaus aufgetreten - die Erhebungen laufen.

Bisher wurden in Vorarlberg 950 Personen positiv auf das Virus getestet. 902 gelten als genesen, 19 sind verstorben.

In Brand gibt es derzeit die meisten aktiv Erkrankten (9), danach folgen Frastanz (7) und Bludesch (5). Bludenz, Dornbirn, Feldkirch, Hohenems, Klaus, Lauterach und Lustenau haben derzeit jeweils einen Corona-Erkrankten.