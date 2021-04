Corona-Schutzimpfungen: Mehr als 8.600 in drei Tagen

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher zieht eine positive Wochenbilanz – Die Impfungen werden am Ostermontag fortgesetzt.

Mehr als 8.600 Vorarlberger haben sich von Mittwoch bis Freitagabend gegen Covid-19 impfen lassen, zieht Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher eine positive Wochenbilanz: "Alle zur Verfügung stehenden Dosen wurden bis Freitagabend verimpft". Immunisiert wurden wiederum über 65-Jährige, priorisiert nach Alter und gesundheitlichen Risiken, sowie Patienten mit sehr hohem Risiko. Impfstraßen waren in Dornbirn, Nenzing und Hirschegg eingerichtet. Bereits am Ostermontag werden die Corona-Schutzimpfungen fortgesetzt, kündigt Rüscher an: "Bis dahin treffen weitere Impfstoff-Einheiten im Land ein."