Corona: Ein Kongress der Kritiker mitten in Vorarlberg

"Forum für Grundrechte"? Einschlägig rechtsextrem verurteilte Demo-Veranstalter, eine gefeuerte Ärztin und ihr Anwalt, die FBP und viele andere machen im Ländle mobil.

Unter dem Titel "Forum für Demokratie & Grundrechte" steigt am Freitag mitten in Vorarlberg ein zweitägiges Treffen einer einschlägigen Gruppe: Was die Referenten alle eint, ist ihre kritische Haltung gegenüber den Corona-Maßnahmen.