Corona: Diese Regeln gelten ab Montag in Vorarlberg

Ab Montag gelten aufgrund des Inkrafttretens der 3. COVID-19 Maßnahmenverordnung neue Corona-Bestimmungen.

Ab 1. November tritt die 3G-Regel am Arbeitsplatz in Kraft. Kann am jeweiligen Arbeitsort ein physischer Kontakt zu anderen Personen nicht ausgeschlossen werden, dann braucht es künftig einen Impf-, Genesungs- oder Testnachweis. Bis einschließlich 14. November gilt eine Übergangsfrist: All jene ohne 3G-Nachweis müssen bis dahin durchgehend eine FFP2-Maske tragen.