Gurgeltests: Registrierung ab Montag möglich

Ab Dienstag stehen in allen Vorarlberger Apotheken PCR-Gurgeltests kostenlos zur Verfügung.

So funktioniert die Registrierung

Vor jeder Abholung ist dann zusätzlich die Freischaltung eines Pakets erforderlich. Die Freischaltung erfolgt ebenfalls über das Webportal. Sie soll aber erst direkt in der Apotheke vorgenommen werden, weil sie nur 20 Minuten lang Gültigkeit hat. In diesen 20 Minuten müssen die Tests abgeholt werden. Danach schließt sich das Fenster und eine Abgabe in der Apotheke ist nicht mehr möglich. „Also ganz wichtig: die Freigabe erst in der Apotheke aktivieren“, appelliert Apothekerkammer-Präsident Jürgen Rehak.

Ergebnis binnen 24 Stunden

Die Proben müssen dann Montag bis Freitag bis 15 Uhr, an Samstagen bis 9 Uhr in die Sammelbox in der Apotheke eingeworfen werden. Die Benachrichtigung über das Ergebnis erfolgt innerhalb von maximal 24 Stunden per SMS. Tests, die nach dieser Uhrzeit eingeworfen werden, werden erst am nächsten Tag (am Samstag am übernächsten Tag) abgeholt. Damit verzögert sich auch die Auswertung um einen Tag und der Test ist entsprechend weniger lang gültig.