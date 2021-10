Ab 2. November: So wird der PCR-Gurgeltest durchgeführt

Vorarlberger Apotheken übernehmen als Kooperationspartner sowohl Abgabe als auch Annahme von PCR-Gurgel-/Spültests – Registrierung auf Anmeldeplattform ab Montag, 1. November, möglich.

Nach Allerheiligen, konkret ab Dienstag, 2. November, können in allen Vorarlberger Apotheken kostenlos die einfach anwendbaren PCR-Gurgel-/Spültests für Zuhause abgeholt werden. Derzeit läuft die Auslieferung der Testkits an die heimischen Apotheken. Für ein Testkit ist eine vorherige Online-Registrierung im Internet unter https://vorarlberg.at/vorarlberggurgelt erforderlich. Die verwendeten PCR-Gurgel-/Spültests werden in der Folge wieder in den Apotheken angenommen und zur Laboruntersuchung weitergeleitet. Das Testergebnis soll danach innerhalb von 24 Stunden ab Abgabe der Tests per SMS-Nachricht eintreffen.