Hier gibt es kostenlose PCR-Testungen

In den sieben Vorarlberger Landes-Teststationen werden ab morgen, Freitag, zusätzlich zu den Antigen- auch kostenlose PCR-Testungen durchgeführt.

Das hat Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) am Donnerstag bekannt gegeben. Das Testergebnis liege in der Regel im Laufe des Folgetags der Probenentnahme vor, eine Garantie dafür könne man aber nicht übernehmen, so die Landesrätin.