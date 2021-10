"Ausblick auf Test- und Impfstrategie im Herbst"

Ab November werden auch in Vorarlberg PCR-Gurgeltests für zuhause verfügbar sein. Das teilte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit.

Die Tests können dann nach einmaliger Online-Registrierung in allen Apotheken des Landes kostenlos abgeholt und dort auch wieder abgegeben werden, nach spätestens 24 Stunden soll das Ergebnis vorliegen. Auch das Impfangebot wird ausgeweitet, zwei große Impfstraßen gehen wieder in Betrieb.

Aus für Antigen-Wohnzimmertests

Dass das Land seine Teststrategie umstellt, hat mehrere Gründe. Das Angebot der Gratis-Wohnzimmer-Antigentests läuft mit Ende Oktober aus. Außerdem verlieren Wohnzimmertests ihre Gültigkeit, sobald österreichweit mit 300 Betten eine Auslastung von 15 Prozent der für Covid-Patienten zur Verfügung stehenden Intensivbetten erreicht ist. PCR-Tests liefern zudem sicherere Ergebnisse als Antigen-Tests. "Es ist aber sinnvoll, wegen der höheren Sensitivität und Treffsicherheit verstärkt auf PCR-Tests zu setzen. Mit dem sehr einfach anwendbaren Gurgel- oder Spültest können wir in Zusammenarbeit mit den Apotheken im Land unser Testangebot weiter verbessern", so Rüscher.

So funktioniert's

Die Registrierung für die Gurgeltests ist ab Ende Oktober auf https://vorarlberg.at/vorarlberggurgelt möglich. Wer sich dort angemeldet hat, kann monatlich bis zu zwölf Testkits in einer beliebigen Apotheke im Land abholen. Zuhause wird dann mit der beiliegenden Kochsalzlösung eine Minute vor laufender Kamera gegurgelt, im Anschluss wird die Probe wieder in der Apotheke abgegeben. Das Ergebnis soll, so der Plan, nach spätestens 24 Stunden per SMS auf das Handy kommen. Positive Ergebnisse werden automatisch auch ins Meldesystem des Landes übernommen.