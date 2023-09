Comeback von Formel 1-Star? Er kann es nicht ausschließen

Nach seinem Rückzug aus der Formel 1 im Jahr 2022 gab der ehemalige Weltmeister Sebastian Vettel an, eine Rückkehr in die Formel 1 in Erwägung zu ziehen.

Er könne dieses Szenario nicht ausschließen, sagte der Deutsche im Interview des TV-Senders Sky Sports. "Ich kann nicht nein sagen, denn man weiß es nicht", entgegnete der 36-jährige Vettel auf die Frage, ob er dem Muster von Größen wie Alain Prost, Niki Lauda, Nigel Mansell, Kimi Raikkonen oder Fernando Alonso folgen könnte.

Alonso nach 3 Jahren Pause zurück

Der Spanier Alonso hatte die Formel 1 nach der Saison 2018 verlassen und war Anfang 2021 zurückgekehrt. Er habe die Aussagen von Vettel nicht gehört, betonte der Spanier und wollte daher auch nicht zu sehr darauf eingehen. "Es liegt an ihm", sagte Alonso, der das Cockpit von Vettel bei Aston Martin vor dieser Saison übernommen hat.

Vettel vermisst Formel 1

In einem kürzlichen Interview mit dem Magazin "Red Bulletin" sprach Vettel über seine Entscheidung, die Formel 1 zu verlassen: "Ich war sehr gut vorbereitet, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Doch ein gewisser unplanbarer Faktor bleibt." Er betonte zudem seine Liebe zum Sport und sagte, dass nichts ihn so herausfordere wie die Formel 1: "Das ist es, was mir am meisten fehlt."

Seinen ersten Erfolg in der Formel 1 hat Vettel als bis heute jüngster Grand-Prix-Sieger vor exakt 15 Jahren am 14. September 2008 in Monza in einem Boliden von Toro Rosso gefeiert.

