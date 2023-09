(Fast) keiner kann Verstappen stoppen!

Die Formel-1-Weltmeisterschaft 2023 könnte Geschichte schreiben, da Red Bull Racing auf dem Weg ist, alle Grands Prix in einer Saison zu gewinnen. Max Verstappen führte das Team mit beeindruckender Dominanz an und hat sogar das anspruchsvolle Autodromo Nazionale Monza erobert. Mit nur noch acht Rennen in dieser Saison steht ein Rekord in greifbarer Nähe.

Max Verstappen hat sich nach seinem zehnten aufeinanderfolgenden Grand-Prix-Sieg in einer bemerkenswerten Position wiedergefunden. Mit diesem Sieg hat er sogar Sebastian Vettel in Bezug auf aufeinanderfolgende Siege übertroffen. Verstappen erklärte, dass er zu Beginn der Saison nicht für möglich gehalten hätte, jedes Rennen in diesem Jahr zu gewinnen. Die beeindruckende Erfolgsserie des Teams ist jedoch noch nicht vorbei.

Red Bulls nahezu unschlagbare Dominanz

Nach 14 Etappen der Saison gab es keinen anderen Sieger als Max Verstappen, der zwölf Siege errang, und seinen Teamkollegen Sergio Perez, der zweimal das oberste Podium erreichte. Insgesamt hat Red Bull saisonübergreifend 24 der letzten 25 Rennen gewonnen, was auf eine außergewöhnliche Dominanz hinweist.

Frühere dominante Teams und ihre Herausforderungen

Während in der Geschichte der Formel 1 dominante Teams keine Seltenheit sind, erinnerte Mercedes-Teamchef Toto Wolff daran, dass ihre Situation in der Vergangenheit anders war. Er wies darauf hin, dass interne Rivalitäten zwischen Nico Rosberg und Lewis Hamilton ihre makellose Saison 2016 beeinträchtigten. Dennoch gibt er an, dass solche Rekorde für ihn nicht von großer Bedeutung sind.

Der Mythos von Monza

Monza ist für viele Teams eine Herausforderung, und selbst dominante Teams haben hier Schwierigkeiten gehabt. 1988 verpasste McLaren beinahe die perfekte Saison, als Ayrton Senna und Alain Prost in Monza scheiterten. Red Bull hat nun auch diese Hürde genommen und sichert sich weiterhin den ersten Platz.

Verstappens unangefochtene Dominanz

Die Saison 2023 zeichnet sich durch die unangefochtene Dominanz von Max Verstappen und Red Bull Racing aus. Verstappen könnte bereits im übernächsten Rennen in Japan den Weltmeistertitel sichern, wenn alles weiterhin so gut für ihn läuft. Die Diskussion über den größten Rennfahrer aller Zeiten ist noch nicht abgeschlossen, aber im Moment wird Verstappen von vielen als der Beste auf dem Planeten angesehen.