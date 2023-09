Die Rivalität zwischen Red Bull und Mercedes in der Formel 1 erreicht neue Höhen, nachdem Helmut Marko auf die jüngsten Äußerungen von Toto Wolff reagiert hat.

Abfällige Bemerkungen

Marko: Mercedes ist kein ernsthafter Gegner

"Man muss realistisch sein"

Marko unterstrich auch die Bedeutung von Realismus in der Formel 1 und gab einen Rat an die Konkurrenz weiter: "Am Ende des Tages muss man auch realistisch sein. Wenn es nicht möglich ist, zu gewinnen, dann ist es eben nicht möglich. Man muss auch anerkennen, was andere Teams leisten. Das haben wir in den Jahren getan, als Mercedes dominierte. Damals haben wir uns einfach gesagt: 'Wir müssen härter arbeiten', weil wir damals im Vergleich zu ihnen einfach nicht gut genug waren. Am Ende muss man sich einfach auf sich selbst konzentrieren, denn das ist das Einzige, was man beeinflussen kann."