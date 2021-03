Cineplexx Hohenems öffnet ab Freitag

Cineplexx ist zurück – zumindest in Vorarlberg. Das Cineplexx Hohenems ist der erste Standort des größten Kinoanbieters Österreichs, der ab kommenden Freitag wieder seine Kinofans begrüßen wird.

Kinobesuch mit Regeln

Aktuell ist ein Kinobesuch nur mit gültigem und negativem Covid-Test möglich - dazu zählen Tests der Eigenanwendung (24h), Antigentests (48h) und PCR Tests (72h). Im Sinne der Registrierungspflicht müssen Besucher vor Ort ihre Kontaktdaten hinterlassen. Das Tragen einer FFP2-Maske ist zudem während des gesamten Aufenthaltes im Kino verpflichtend, auch während der Filmvorführung. "Demnach bleiben die Kinobuffets derzeit geschlossen, was für eine positive wirtschaftliche Betriebsführung erschwerend hinzukommt", so Christof Papousek, CFO/Co-Gesellschafter Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe.

Neben der erhöhten Frequenz von Reinigungen und der regelmäßigen Desinfektion von Griffen und Flächen sorgen auch angepasste Sitzpläne dafür, dass die Sicherheitsabstände eingehalten werden. Paare, Familien und Gruppen können weiterhin zusammensitzen. Die Luft in den Cineplexx-Kinosälen wird mehrfach in der Stunde ausgetauscht. "Die Gesundheit der Kinobesucher und unseres Teams hat oberste Priorität, darum gibt es umfassende Maßnahmen, die für einen sicheren und entspannten Kinobesuch sorgen werden“, so Papousek.