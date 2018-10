Center Parcs in Leutkirch: Neustart für 350 Millionen Euro-Projekt

Nach einem Pannenstart - Shitstorm inklusive - hat die Erlebniswelt von Center Parcs in Leutkirch ihre Wiedereröffnung gefeiert.

350 Millionen Euro investierte das niederländische Unternehmen Center Parcs in den Ferienpark in Leutkirch. Nur eine Woche nach der Eröffnung musste die Anlage aber am 1. Oktober wieder geschlossen werden, weil in vielen ihrer neuen Ferienhäuser die Heizungen und die Warmwasserversorgung sowie das Fernsehen und das Internet nicht funktionierten. Zudem haben zum Teil auch die digitalen Türöffnungssysteme den Dienst versagt. Rund 400 Gäste reisten daraufhin erbost ab und machten ihrem Unmut in Sozialen Netzwerken Luft.