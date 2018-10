350 Mio.-Euro-Projekt: Center Parcs in Leutkirch eröffnet

Nach zwei Jahren Bauzeit konnte in Leutkirch im Allgäu das Feriendorf des französisch-niederländischen Konzerns Center Parcs fertiggestellt werden. Rund 350 Millionen Euro wurden in das Projekt investiert.

Auf dem ehemaligen Munitionsgelände in Urlau bei Leutkich im Allgäu ist nach eigenen Angaben des Konzerns das größte Feriendorf Deutschlands gebaut worden. Nach knapp zwei Jahren Bauzeit fand am Sonntag die feierliche Eröffnung statt. Das “Center Parcs”-Areal umfasst eine Größe von 184 Hektar, was etwa 230 Fußballfeldern entspricht.