Zu kalt: 350-Mio.-Ferienpark muss wieder schließen

Der Ferienanlagen-Betreiber Center Parcs schließt wenige Tage nach der Eröffnung seine neue Anlage im Allgäu vorübergehend wieder.

Hintergrund seien unter anderem technische Probleme in den neuen Ferienhäusern, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Zuvor hatten mehrere Medien über Schwierigkeiten und verärgerte Gäste in dem neuen Park direkt an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern berichtet.