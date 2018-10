Causa Grass: Wallner will Bau vorantreiben

Hohenems - Landeshauptmann Markus zeigt wenig Verständnis für die VfGH-Erkenntnis in der Causa Grass.

Landeshauptmann Markus Wallner hat sich in das notwendige Verfahren betreffend das Bauprojekt der Firma Grass in Hohenems eingeschaltet. Man werde die durch das Erkenntnis des Verfassungsgerichts notwendig gewordene Wiederholung der Verfahren so rasch wie möglich abschließen. Wenig Verständnis zeigt der Landeshauptmann indes für das Erkenntnis und den damit verbundenen Baustopp.