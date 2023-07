Causa Funkenhexe: Klage des Vandanser Obmanns erneut abgewiesen

Oberlandesgericht in Innsbruck

hat neuerlich entschieden

„Das Landesgericht in Feldkirch entschied noch vor der anberaumten Verhandlung, den Antrag des Satirikers, dass ich eine Richtigstellung, er sei kein Straftäter, posten müsse, abzulehnen. Er legte daraufhin beim Oberlandesgericht Innsbruck Beschwerde gegen diese Entscheidung ein. Der Termin beim Landesgericht Feldkirch wurde abberaumt. Vorgestern erhielt ich dann die Information von meinem Anwalt Sanjay Doshi, dass seiner Beschwerde nicht Folge geleistet wurde. Das OLG stellte fest, was das LG zurecht gesehen hatte“, informiert die wehrhafte Klimaaktivistin und Sprecherin von XR Vorarlberg auf WANN & WO-Anfrage. Bitter für Pfefferkorn, der nun die Kosten für die Beschwerde zahlen muss und keine weiteren Rechtsmittel mehr einbringen kann.

Protestaktionen bei Festspielen in Bregenz und Salzburg

Bei der Jedermann-Premiere in Salzburg am Freitag sorgten die Klimaaktivisten erneut für Aufsehen und unterbrachen das Stück mit lautstarker Parole: „Was bleibt von einem Menschenleben“. In die Planung involviert war auch Hagen-Canaval, wie sie gegenüber W&W bestätigt: „Mit dem Protest möchten wir der Gesellschaft den Spiegel vorhalten – wir müssen alle entscheiden: wollen wir gemeinsam überleben? Die Kunst ist eine Quelle der Erneuerung, wir sollten sie nutzen.“

Auch bei den Bregenzer Festspielen war eine Aktion angekündigt, laut Polizei scheiterte diese aber aufgrund massiven Aufgebotes der Exekutive. Für die Umweltschützerin unverständlich: „Wir hatten gar keine Protestaktion geplant, aber nachdem die VN auf der Titelseite nahezu darum gebeten hatte, dachten wir, der großen Angst der Behörden, dass wir die Veranstaltung stören könnten, Raum zu geben. Also ist ein junger Mann von Extinction Rebellion mit XR-T-Shirt am Abend auf dem Festspielplatz herumgelaufen und wir haben beobachtet, mit welchem Polizeiaufgebot versucht wurde, einen friedlichen, notwendigen Protest zu verhindern. Wenn die Behörden diese Ressourcen, die sie in das Verhindern von gerechtfertigten Protesten investiert, in die Eindämmung der Klimakatastrophe stecken würden, hätten wir ein wesentlich kleineres Problem.“