Carina ist wieder Single und Leserbrief-Gate in Hohenems

Gewinnerin und Verlierer des Tages: "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin Carina wandelt wieder auf Solopfaden und Dieter Egger steht im Verdacht sich selbst gelobt zu haben.

Gewinnerin

Carina aus Bregenz wurde durch die TV-Show "Bauer sucht Frau" in Vorarlberg auch einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Nachdem ihr von Bauer Michael das Herz gebrochen wurde, scheint es jetzt wieder aufwärts zu gehen. Strahlend und gut gelaunt feierte die Single-Frau beim Gildenball in Bregenz.

Verlierer

Hat Dieter Egger sich in einem für die VN bestimmten Leserbrief selbst gelobt? Der Hohenemser Bürgermeister dementiert laut VN, aber ein Blick in die Eigenschaften des Dokuments lassen berechtigte Zweifel aufkommen.

Frau P. aus Hohenems schreibt: „In den VN vom 11.01.2020 war zu lesen, dass sich alle (ÖVP,SPÖ, Grüne& Emsige) schon wieder zusammentun und gegen den sehr sympathischen Bürgermeister Dieter Egger formieren.“ Sie schwärmt: „Kein Streit mehr, Investitionen an allen Ecken und Enden.“ Und Egger wird auf Social Media ja auch nicht müde zu zeigen, wie toll sich sein Hohenems entwickelt hat. Und damit das auch jeder mitbekommt, wurde übrigens auch das Budget für die Öffentlichkeitsarbeit seit seiner Amtsübernahme sukzessive erhöht. Beim Leserbrief-Gate handelt sich vermutlich aber nur um einen "Einzelfall". Aber man muss auch sagen: So "Einzelfälle" gibt es sicher auch in anderen Parteien, nur haben die sich bis dato nicht erwischen lassen.