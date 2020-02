Lobt sich Dieter Egger selbst in VN-Leserbriefen?

Lob aus der eigenen Feder? Zwei Leserbriefe an die VN wurden auf FPÖ-Computern getippt.

Ein Blick in die Eigenschaften der Word-Dokumente zeigt allderdings: Nicht die kolportierten Absender der Leserbriefe haben das Dokument verfasst. Beim ersten Brief scheint Dominik Hagen, der Zuständige für Öffentlichkeitsarbeit im Landesbüro, auf. „Ja, der Brief wurde gemeinsam erstellt", gibt Dominik Hagen gegenüber den "Vorarlberger Nachrichten" zu.