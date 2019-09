buongustaio Bregenz wird weitergeführt

Gläubiger akzeptieren Mindestquote von 30 Prozent binnen zwei Jahren. Forderungen von fast 400.000 Euro. Finanzamt und VGKK unter Gläubigern.

Bregenz (wpa) - Der insolvente Italienische-Spezialitäten-Händler buongustaio Einzelhandels GmbH in Bregenz kann weitermachen. Wie aus der Insolvenzdatei hervorgeht, haben die Gläubiger vor wenigen Wochen dem Sanierungsplan mit einer 30-Prozent-Quote binnen zwei Jahren zugestimmt. Bei dieser Quote von 30 Prozent handelt es sich um das gesetzliche Mindesterfordernis.

Finanzamt und VGKK unter Gläubigern

Wie in vielen Insolvenzen üblich, ist auch die öffentliche Hand von dem Insolvenzverfahren, in diesem Fall einem Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung, betroffen. Denn unter den Gläubigern befinden sich auch das Finanzamt und die Vorarlberger Gebietskrankenkasse mit zusammen über 70.000 Euro an Forderungen.