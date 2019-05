Italienische-Spezialitäten-Händler buongustaio ist insolvent

Über die buongustaio Einzelhandels GmbH in Bregenz (Anton Schneiderstraße 10) wurde am Landesgericht Feldkirch ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet.

Im Antrag begründet Rainalter die Insolvenz damit, dass man mit der zusätzlichen Übernahme des KUB-Café in Bregenz unvorhersehbare Verluste eingefahren habe. Dieses Pachtverhältnis wurde wie berichtet Anfang 2019 nach nur einem Jahr wieder beendet. Die Probleme mit dem KUB-Café seien der Hauptauslöser für die jetzige Situation, so Rainalter. Zudem habe man im Sommer 2018 direkt vor dem Geschäft eine mehrmonatige Baustelle gehabt, die zu deutlichen Umsatzrückgängen geführt habe. Diese Situation vor Ort habe sich jetzt allerdings deutlich verbessert.

30-Prozent-Quote in Sanierungsplan angeboten

Zum Sanierungsverwalter wurde der Bregenzer Rechtsanwalt Rupert Manhart bestellt. Die Anmeldefrist für Gläubigerforderungen endet am 27. Juni 2019. Der Sanierungsplan mit einer angebotenen Quote von 30 Prozent für die Gläubiger wird dann am 1. August verhandelt. Dann entscheidet sich, ob der Plan zur Fortführung angenommen wird oder nicht. Die Finanzierung des Sanierungsplans will der Schuldner mit der Fortführung des Unternehmens gewährleisten.