Brunner heizt Klimakrise in der Regierung wieder an

In der türkis-grünen Regierung herrscht in Sachen Klimaschutz weiter schlechte Stimmung.

Eine Novelle des UVP-Gesetzes sei daher dringend notwendig und sollte nach Ansicht Brunners bis zum Herbst vorliegen. In dieser Novelle soll eine verbindliche Maximaldauer von zwei Jahren verankert werden, Stellungnahmen und Beweisanträge sollen nur innerhalb gewisser Zeitspannen möglich sein und alle Interessen sollen nur einmal gehört werden können und nicht immer wieder. Als dritten und letzten Punkt für eine Verfahrensbeschleunigung schlägt Brunner vor, den Stand der Technik einzufrieren. Derzeit müssen Projektwerber mehrfach in einem Verfahren den aktuellen "Stand der Technik" nachweisen. "Das ist unsinnig." Es sollte die Festlegung auf "Stand der Technik" zum Zeitpunkt der Antragstellung eingefroren werden, so Brunner.

"Wer Ja zu Klimaschutz und Energiewende sagt, muss Ja zu schnelleren Genehmigungsverfahren sagen. Wer am Freitag für mehr Klimaschutz demonstriert, muss am Montag auch die notwendigen Projekte unterstützen." Er wünsche sich mehr "Praxisnähe" in der Klimapolitik. Es habe in letzter Zeit oft "Alleingänge im stillen Kämmerchen" gegeben, so der Staatssekretär in Richtung Klimaschutzministerin Gewessler. Was die von Gewessler angestoßenen Evaluierungen von Straßenbauprojekten betrifft, zeigt Brunner wenig Verständnis für die Ministerin. Man müsse alles evaluieren, aber diese Projekte seien schon mehrfach geprüft worden und die "Bevölkerung braucht Sicherheit und Klarheit".