Bregenzer Stocksporttage beim ESC am Bodensee

Bregenzer Stocksporttage: Spannende Wettkämpfe und gute Stimmung wartet auf die Sportler, Besucher und Fans.

Der Eisschützenclub Bregenz lädt zu den Bregenzer Stocksporttagen ein, die am 20. und 21. Mai 2023 stattfinden werden. Das zweitägige Turnier verspricht spannende Wettkämpfe im Stockschützen-Sport sowie beste Unterhaltung für alle Altersgruppen.

Internationales Turnier am Samstag

Am Samstag, den 20. Mai, geht das internationale Stocksportturnier im Mannschaftswettbewerb ab 8 Uhr beim ESC Bregenz über die Bühne. Es werden elf bis 13 Mannschaften erwartet. Nach dem Turnier steht ab ca. 14 Uhr DJ Peter bereit, um für Stimmung bei Jung und Alt zu sorgen. Es erwartet die Besucher also eine ausgelassene Party.

Landesmeisterschaft am Sonntag

Am Sonntag, den 21. Mai, findet die Landesmeisterschaft der Zielwettbewerbe statt. "Der frühe Vogel fängt den Wurm": Der Wettkampf startet bereits um 7 Uhr mit den Damen. Die Damenmannschaften gehen um 8:15 Uhr an den Start, gefolgt von den Damen Ü50 um 08:30 Uhr. Bei den Herren beginnt der Wettkampf um 9 Uhr, gefolgt von den Herrenmannschaften um 11:15 Uhr. Die Senioren und Junioren treten um 12:30 Uhr an.