Bregenzer Festspiele: Eine düstere Baumlandschaft für den "Freischütz"

Bei den Bregenzer Festspielen hat sich in den letzten Wochen viel getan. Es entsteht derzeit nicht nur das neue Bühnenbild für die kommende Saison, im Hintergrund nimmt auch der neue Betonkern für die Seebühne immer weiter Form an.

So sieht es derzeit bei der Seebühne aus.

So sieht es derzeit bei der Seebühne aus. ©VOL.AT/Mayer

So sieht es derzeit bei der Seebühne aus. ©VOL.AT/Mayer

Bäume wachsen auf dem See

Seit Dezember "wachsen" Bäume auf dem See bei der Seebühne in Bregenz. Sie wurden entlang der Ufermauer ins Bühnenbild gepflanzt und sind der erste Hinweis darauf, wie das Bühnenbild für den "Freischütz" aussehen könnte. Die täuschend echt erscheinenden Konstruktionen bestehen laut Informationen der Bregenzer Festspiele aus einem Stahlrohrgestell, denen die Kaschurabteilung mithilfe von Hasengitter, Füllstoff, Mörtel und Farbe ihr natürliches Aussehen verliehen hat.

Bäume "wachsen" aus dem See.

Bäume "wachsen" aus dem See. ©VOL.AT/Mayer

Bäume "wachsen" aus dem See. ©VOL.AT/Mayer

Auch der Betonkern nimmt im Hintergrund Form an.

Auch der Betonkern nimmt im Hintergrund Form an. ©VOL.AT/Mayer

Auch der Betonkern nimmt im Hintergrund Form an. ©VOL.AT/Mayer

Schaurig-schöne Vorbereitungen

Bis zum Probenbeginn im Juni sollen noch weitere 22 Bäume hinzukommen. Die Festspiele beschreiben das Bühnenbild selbst als "schaurig-schön". Neben den Baumkonstruktionen sind auch bereits verschiedene Plattformen zu erkennen, die in unterschiedlichen Höhen angeordnet sind. Während die Bauarbeiten weitergehen, lässt die momentane Szenerie bereits die intensive und geheimnisvolle Atmosphäre erahnen, die das Publikum in "Der Freischütz" erwarten wird.

Video: Aktuelle Bilder aus Bregenz

all

all

self

self

Die Vision für das Bühnenbild

Regisseur Philipp Stölzl verriet bei der Programmpräsentation bereits erste Details über Inszenierung und Bühnenbild. Ein unwirtliches Dorf, das von einer Flutkatastrophe heimgesucht wurde, bildet den Rahmen. Es ist halb überschwemmt, tote Bäume ragen aus dem Sumpf, man sieht Umrisse wie Tentakel aus dem Wasser ragen. Mit dem schaurigen Bühnenbild möchte Stölzl ein Gefühl für die Kälte des Winters schaffen. "Dann ist man in dieser harten Welt, wo Max um seinen Platz im Leben kämpfen muss und den Teufel trifft", beschrieb er. Weil der Wasserspiegel im See während der Saison um rund zwei Meter sinkt, werden die Sänger und Schauspieler in einer Art "Infinity Pool" performen. Dieser soll bis zur ersten Reihe im Publikum reichen.