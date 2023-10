Bregenzer Seebühne: Umbau und Unterwasserarbeit für "Der Freischütz"

Von Tauchern und Technik: Die Herausforderungen des Umbaus

2024 werden die Festspiele in Bregenz zum 78. Mal eröffnet

Am 17. Juli 2024 wird zum ersten Mal die Oper „DER FREISCHÜTZ“ auf der Seebühne präsentiert und bis zum 18. August werden die Zuschauer in eine Welt voller Romantik als auch finstere Mächte entführt. Mit dieser Aufführung werden die Festspiele nächstes Jahr zum 78. Mal eröffnet.

Die Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber hat seit ihrer Uraufführung 1821 ihren festen Platz in den Herzen des deutschsprachigen Publikums gefunden. In dieser inszenierten Geschichte, in der Liebe, Verzweiflung und Übernatürliches aufeinandertreffen, erschafft die Bregenzer Seebühne eine Kulisse, die die Zuschauer durch visuelle und akustische Meisterleistungen in ihren Bann zieht.