Bregenzer Festspiele: Das Blatt Papier auf dem See

Auf der Seebühne entsteht derzeit das neue Bühnenbild für "Madame Butterfly". Langsam ist das Blatt als solches erkennbar.

Ein Blatt Papier, das täglich wächst, sieht man derzeit auf der Seebühne in Bregenz. Stück für Stück wurden die 117 Einzelteilen für das Bühnenbild zur Puccini-Oper "Madame Butterfly" in Bregenz zusammengesetzt. Die Teile wurden zuvor in einer Halle in Lauterach gefertigt. Langsam nimmt das Bühnenbild Gestalt an.