Bregenzer Festspiele: Bühnenbild nimmt Schritt für Schritt Gestalt an

Die neue Kulisse auf der Seebühne in Bregenz nimmt langsam Form an. Derzeit werden die einzelnen Teile für das riesige Blatt Papier montiert.

Aus Stahl, Styropor, Holz und Fassadenputz soll auf der Seebühne in Bregenz ein riesiges Blatt Papier als Kulisse für die Oper "Madame Butterfly" entstehen. 23 Meter hoch und 33 Meter breit soll es werden. Die 117 Puzzleteile hierfür wurden in den vergangenen Wochen in Hallen in Lauterach hergestellt.