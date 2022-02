Ein Blatt Papier auf dem See: So soll die neue Festspiel-Kulisse aussehen

In Hallen in Lauterach entstehen derzeit die Elemente für die neue Kulisse. "Madame Butterfly" soll auf einem 1.340 m2 großen Blatt Papier spielen.

Clown Rigoletto hat sich bereits verabschiedet. Auf der Seebühne in Bregenz wird bereits fleißig am Bühnenbild für "Madame Butterfly" gewerkelt. In einer angemieteten Montagehalle entstehen derweil 117 Kulissenteile für die erstmals bei den Festspielen gezeigte Oper von Giacomo Puccini.