Ohne bauliche Sanierung droht ein "Totalschaden"

Mit der Vorbereitung der Saison und den Bauarbeiten liegen die Festspiele gut in der Zeit.

Auf der Bregenzer Seebühne ist mit einem riesigen gewellten Zeichenblatt bereits ein Teil des Bildes für die Produktion "Madama Butterfly" von Puccini zu sehen. Für April kündigte Elisabeth Sobotka, Intendantin der Bregenzer Festspiele, die traditionelle Firstfeier an, ganz fertig sein wird die Bühne erst bei der Premiere am 20. Juli. Man liege aber sehr gut in der Zeit, 50 Prozent der Tickets sind gebucht und angesichts von weltweiten Lieferengpässen habe man auch früh genug ausreichend Papier für die Programmhefte bestellt.