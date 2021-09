Bregenzer Supermarkt-Räuber gefasst

Die Raubüberfälle auf zwei Bregenzer Lebensmittelgeschäft im August sind geklärt.

Die Polizei teilte am Montag mit, dass ein am Wochenende Festgenommener die Taten gestanden habe. Er habe mit den Überfällen seine Drogensucht finanziert.

Zwei Supermärkte überfallen

Am 14. und am 27. August waren jeweils am späteren Nachmittag Supermärkte in der Vorarlberger Landeshauptstadt von einem Unbekannten überfallen worden.