Alarmfahndung nach Überfall in Bregenz

Der Überfall fand auf den Spar in der Landstraße in Bregenz statt.

Am Freitagabend kam es zu einem Raubüberfall auf den Spar-Supermarkt in der Landstraße in Bregenz. Die Polizei fahndet nach dem bewaffneten Täter.

Am Freitagabend (27.8.) gegen 17.35 Uhr überfiel ein mit schwarzer Oberbekleidung vermummter unbekannter Mann mit einer Waffe einen Lebensmittelmarkt in der Landstraße in Bregenz. Der Täter habe den Supermarkt betreten und einen Mitarbeiter aufgefordert, ihm die Kasse zu übergeben. Der Mitarbeiter sei daraufhin in den hinteren Bereich des Supermarktes geflüchtet, wo er gemeinsam mit einer weiteren Mitarbeiterin die Polizei verständigen konnte. Insgesamt vier Angestellte und zwei Kunden konnten sich im Lager des Geschäfts in Sicherheit bringen.

Der Täter flüchtete daraufhin mit Bargeld in noch unbekannter Höhe mit einem schwarzen Mountainbike in Richtung ehemaligen Wälderbahntunnel.

Täter ist weiterhin flüchtig

Täterbeschreibung: Mann, korpulent, ca. 170 cm groß, 20 - 30 Jahre alt

Bekleidung: dunkle Oberbekleidung, blaue Jeans

Der Täter sprach Vorarlberger Dialekt - Näheres ist noch nicht bekannt. Derzeit läuft eine Alarmfahndung im Unterland.