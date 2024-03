Bregenz: Neue Mieter und was im ehemaligen Gebäude von Sport Gasser geplant ist

VOL.AT-Lokalaugenschein: Die rs44 Immo KG nutzt das Gebäude nun zur Vermietung von gewerblichen Flächen und Wohnungen. Die ersten Unternehmen sind bereits eingezogen.

Ein Transparent mit der Aufschrift "Gewerbeflächen zu vermieten" ist gut sichtbar an dem Gebäude in der Bregenzer Rheinstraße angebracht. Dieses Transparent ist bereits vielen Passanten und Autofahrern aufgefallen, da sie täglich an dem markanten Gebäude vorbeigehen oder daran vorbeifahren.