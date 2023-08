Neuer Chef und neuer Name für das Schuhhaus Gasser

Der Bregenzer Traditionsbetrieb Schuhhaus Gasser schloss im Juli. Am Standort eröffnet am Freitag ein neues Geschäft. Mitarbeiterinnen und Sortiment bleiben erhalten.

Fast 70 Jahre lang gehörte das Schuhhaus Gasser zu Bregenz. Nach der Schließung des ersten Geschäfts in Vorkloster 2022 war im Juli auch in der Innenstadt Schluss.

self all Open preferences.

Am Standort in der Schulgasse tut sich nun etwas: Das ehemalige Schuhhaus Gasser eröffnet schon am Freitag neu. Unter dem Namen "Schuh Corner" übernimmt ein Bregenzer Schuhhändler die Filiale.

Das Schuhhaus Gasser schloss diesen Sommer. ©VOL.AT/Mayer

Schuh Corner eröffnet am 1. September. ©VOL.AT/Mayer

Robert Vögel übernimmt

VOL.AT traf Robert Vögel, den künftigen Geschäftsführer des "Schuh Corner" vorab im Geschäft. Vögel führt bereits erfolgreich in dritter Generation das "Schuhhaus Vögel". "Wir haben die Gelegenheit bekommen, das Schuhhaus Gasser, das über Jahrzehnte liebevoll von der Familie Gasser geführt worden ist, zu übernehmen", erklärt er. Das über Jahre aufgebaute Markenportfolio soll übernommen werden. Bereits am kommenden Freitag, den 1. September 2023, öffnet das Geschäft neu.

Robert Vögel im ehemaligen Schuhhaus Gasser. ©VOL.AT/Mayer

Die Regale sind teilweise schon eigeräumt. ©VOL.AT/Mayer

Auch das Schaufenster gilt es noch zu gestalten. ©VOL.AT/Mayer

self all Open preferences.

"Klein, aber fein"

"Es ist eine Ergänzung und Erweiterung", meint Vögel. "Auch mit neuen Marken, die wir bis jetzt nicht hatten wie zum Beispiel Tamaris oder Rieker und Gabor." Das Geschäft wird in einem Sinn weitergeführt, sodass die Stammkunden der Gassers hoffentlich fündig werden. "Klein, aber fein", sei das der neue Standort. "Unser Geschäft ist auch nicht groß", gibt der Schuhhändler zu verstehen. "Das kennen wir und das können wir." Auch für Leute, die etwas Spezielles suchen, will man das sein. Kunden würden gerade heute mit Onlinehandel und Co. das kleine, persönliche und Beratung suchen, ist sich Vögel sicher.

Das Geschäft wurde etwas umgestaltet. ©VOL.AT/Mayer

Die Schuhe stapeln sich momentan noch im Geschäft. ©VOL.AT/Mayer

An der Türe und den Schaufenstern prangt bereits das neue Logo. ©VOL.AT/Mayer

Offizielle Eröffnung am Samstag

Derzeit laufen im ehemaligen Schuhhaus Gasser noch die Arbeiten für die Neueröffnung. Schreiner und Maler waren da, der Elektriker kommt noch. Auch die Schuhe werden noch eingeräumt. "Wir sind jetzt wahrscheinlich noch rund um die Uhr dran, damit wir dann am Freitag pünktlich um 9 Uhr öffnen können", meint Vögel und schmunzelt. Am Samstag, wenn in der Innenstadt und direkt vor dem Geschäft "Bregenz blüht auf" stattfindet, wird die Eröffnung gebührend gefeiert.

Video: Vögel zum "Schuh Corner"

self all Open preferences.

Die Mitarbeiter konnten "Gott sei dank" alle übernommen werden, wie der neue Chef zu verstehen gibt. "Das war für mich auch ganz wichtig", so Vögel. "Die Verkäuferinnen, die hier herinnen waren, sind top Angestellte gewesen von der Familie Gasser, die viele viele Jahre bei ihren gearbeitet haben." Dementsprechend würden sie auch die Kunden kennen. Die Übernahme war sogesehen eine Win-Win-Situation für Angestellt und Neo-Geschäftsführer.